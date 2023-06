Via Roma da lunedì riapre alle auto Il Comune va incontro ai negozi

di Marco Corsi

A Montevarchi cambiano gli orari della Ztl per entrare in centro storico. Da lunedì prossimo i mezzi motorizzati potranno percorrere la via Roma dalle 6 alle 19, ad eccezione del sabato e dei festivi. Una richiesta che era stata avanzata dai commercianti. Le associazioni di categoria, infatti, avevano chiesto alla giunta Chiassai di estendere l’apertura al traffico e alla sosta nella via principale del centro per tutto il periodo estivo. Fino al 30 settembre prossimo, quindi, il transito sarà possibile dalle prime ore della mattina al tardo pomeriggio e non più fino alle 13.

La decisione, come spesso accade in questi casi, ha acceso la discussione sui social, tra i favorevoli e i contrari. Decisamente a favore molti operatori, che vedono di buon occhio l’ampliamento della Ztl per incrementare le vendite dei negozi e favorire l’afflusso di persone che, magari con un mordi e fuggi, parcheggiano l’auto in via Roma e fanno acquisti. Contrari alcuni residenti e cittadini, che preferirebbero un centro storico pedonalizzato, come avviene in molte città anche delle dimensioni di Montevarchi. Nel settembre del 2022 l’amministrazione aveva preso una decisione per certi versi storica, aprendo al transito il "corso" montevarchino fino alle 21 dal 1 ottobre al 31 maggio e limitandolo, dal 1 giugno al 30 settembre, alle ore 13. Adesso questa nuova ordinanza, che posticipa la chiusura al traffico alle 19 anche nei mesi estivi. La giunta Chiassai, l’autunno scorso, aveva motivato il provvedimento con la necessità di venire incontro alle esigenze degli operatori economici in un contesto storico particolarmente difficile per le ripercussioni post pandemia e per il caro energia.

Senza dimenticare il cambio location del mercato settimanale, che è ormai stabilmente indirizzato in piazza della Repubblica e in zona Peep e da mesi non è più nel cuore della città. I commercianti, nel frattempo, si stanno organizzando per gli eventi estivi. Il CCN, in accordo con il Comune, sta predisponendo un ricco programma di iniziative che prevede, il mese di luglio, negozi aperti, una volta a settimana, anche dopo cena. Come avvenuto negli anni passati. Negli ultimi anni su via Roma sono state investite ingenti risorse, con la totale sostituzione della pavimentazione esistente a partire dal punto di contatto con quella realizzata nel 2015. Il progetto ha previsto anche la riqualificazione dei marciapiedi e la realizzazione di nuove caditoie per migliorare il recepimento delle acque piovane.