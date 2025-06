Via Garibaldi: come cambia la sosta . Posti auto riservati ai residenti la sera

In via Garibaldi in arrivo posti auto riservati ai residenti in orario serale. La decisione viene annunciata dall’assessore Casi: "Una risposta concreta a chi vive il centro storico, senza penalizzare nessuno". Un nuovo passo per migliorare la vivibilità del centro storico.

Con una delibera di giunta l’amministrazione comunale ha istituito una fascia oraria di sosta riservata esclusivamente ai residenti delle Ztl A e B nell’area di via Garibaldi limitrofa a piazza del Popolo. La nuova disciplina della sosta prevede che dalle 20 alle 8, tutti i giorni della settimana, i 48 stalli a pagamento siano riservati esclusivamente ai residenti.

La misura, in continuità con quelle fino ad oggi attuate, nasce dall’ascolto attento delle esigenze dei cittadini, che da tempo segnalano le crescenti difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto durante le ore serali e nei fine settimana, tutto questo amplificato dai numerosi eventi che tutto l’anno affollano il nostro centro storico.

"Con questa misura – dice l’assessore Alessandro Casi – rispondiamo a una richiesta sentita da tempo da parte dei cittadini che abitano nel centro storico. I posti auto resteranno disponibili a tutti durante il giorno, ma la sera vogliamo restituire ai residenti un diritto troppo spesso sacrificato. L’alta presenza di eventi, insieme all’introduzione delle nuove aree pedonali estive, ha aumentato loro la pressione sulla sosta in orario serale. Era necessario intervenire con un provvedimento concreto che restituisse spazi ai residenti. Siamo convinti che garantire ai residenti la possibilità di trovare parcheggio, in orario notturno, sia un passo importante per migliorare la vivibilità del centro e per continuare a renderlo sempre più a misura di cittadino".