"Vi raccontiamo quali sono i nostri sogni"

Abbiamo intervistato Isella Doni Giannini, volontaria e anima dell’associazione "Amicarete" con sede a Partina, che si occupa da molti anni di persone con disabilità e delle loro famiglie.

Quali sono gli scopi dell’associazione?

"Realizzare i sogni dei ragazzi con disabilità".

Come trascorrete la giornata? "La mattina tutti si alzano presto, i volontari vanno a prendere i ragazzi con il pulmino. Facciamo colazione tutti insieme a casa mia e dopo cominciano le attività: a Giuseppe piace fare le pulizie all’aria aperta, quindi la mattina va nei giardini pubblici per controllare e pulire. Andrea ama gli animali quindi va al canile di San Piero e al maneggio per accudirli. Michael scrive con particolari strumenti (comunicazione alternativa aumentativa). Chiara lavora alla mensa scolastica, le piace camminare e andare in bicicletta. Alle 13 tornano a casa, ma il sabato pomeriggio stanno tutti insieme".

Oltre ad Isella, abbiamo avuto il piacere di conoscere e intervistare anche Pamela (35 anni) che partecipa insieme agli altri giovani con disabilità alle attività dell’associazione. A lei piace fare la maestra (è il suo sogno) perciò spesso gira per le scuole a leggere storie ai bambini.

Pamela ti diverti all’Associazione?

"Sì, tanto".

Sempre con il sorriso sulle labbra.