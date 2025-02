Vertice dei sindaci con il prefetto: "Più agenti di polizia e controlli"

Nuovo personale in arrivo per potenziare i ranghi delle forze dell’ordine in Valdarno, controlli mirati sul territorio e incontri tra tutori della legge, popolazione e commercianti per scambiarsi informazioni sulle azioni utili a scoraggiare gli episodi di microcriminalità che si ripetono in vari centri del fondovalle. In sintesi sono questi i punti cardine emersi dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta ieri mattina nel Palazzo di Governo di Arezzo tra il prefetto Clemente Di Nuzzo e i rappresentanti della Conferenza dei sindaci e delle categorie economiche valdarnesi. Amministratori ed esponenti del tessuto produttivo hanno ribadito la necessità di mettere in campo provvedimenti efficaci che aumentino la percezione generale di sicurezza, a cominciare dall’incremento degli agenti del Commissariato di Montevarchi.

Negli uffici di viale Diaz hanno preso servizio di recente due nuovi poliziotti che si sommano ad alcuni carabinieri distaccati nelle stazioni dell’Arma di vallata. Rappresentano l’avanguardia di una pattuglia che, è stato annunciato, sarà implementata nel breve o medio termine. E nel summit è stato assicurato che proseguiranno con una cadenza temporale stabilita i servizi interforze concordati con le amministrazioni comunali per prevenire e reprimere i reati e saranno promossi momenti di dialogo per incentivare la collaborazione fattiva.

Il prefetto ha poi dato atto ai titolari dei municipi di aver destinato fondi cospicui per irrobustire i sistemi di videosorveglianza, migliorare l’illuminazione pubblica e potenziare le polizie locali, esortando sulla strada intrapresa in uno spirito definito di lealtà e fiducia reciproca. "È nostro intento – ha detto Di Nuzzo – continuare a lavorare per sviluppare una migliore capacità di risposta di sicurezza alle giuste aspettative dei cittadini. Le forze di polizia hanno messo in campo il massimo sforzo per l’attuazione, oltre all’ordinaria attività, di controlli straordinari per venire incontro alle esigenze manifestate dai sindaci e dagli operatori economici. Saremo attenti nel seguire l’evoluzione della situazione e pronti ad ascoltare istituzioni, imprese e cittadinanza e collaborare insieme". La presidente della Conferenza zonale Valentina Vadi ha commentato positivamente l’impegno di rafforzare i presidi di legalità nel comprensorio incrementando il numero degli addetti, in primis del commissariato montevarchino.

Maria Rosa Di Termine