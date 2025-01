Verso le Fiere di Mezzaquaresima. Via al bando per assegnare i posti

Il Comune di Sansepolcro rende noto che è stato ufficialmente pubblicato il bando per l’assegnazione delle aree in concessione in occasione dell’edizione 2025 delle Fiere di Mezzaquaresima, che si terranno nei quattro giorni che vanno da giovedì 3 a domenica 6 aprile. Questo atteso appuntamento annuale rappresenta una grande opportunità per gli operatori commerciali, gli artigiani, gli espositori e gli ambulanti, che potranno partecipare attivamente alla storica manifestazione, contribuendo a rendere ancora più vivace e attrattiva l’atmosfera del centro storico di Sansepolcro.

Il bando è rivolto agli operatori economici interessati a richiedere l’assegnazione delle aree espositive o di vendita durante le giornate fieristiche. Ovviamente, le concessioni riguarderanno l’intero periodo della fiera e gli interessati possono consultare il testo completo del bando e scaricare la documentazione necessaria direttamente dal sito istituzionale del Comune di Sansepolcro al link https://www.comune.sansepolcro.ar.it/.../bando-comunale

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro i termini previsti dal bando, per cui l’amministrazione invita gli operatori a leggere attentamente le modalità di partecipazione, inclusi i requisiti richiesti e le scadenze indicate. Le Fiere di Mezzaquaresima, con la loro lunga tradizione, rappresentano un momento di incontro e scambio per la comunità e i visitatori. Un’occasione unica per valorizzare i prodotti tipici, le eccellenze artigianali e le tante attività che animano il territorio.

Il loro itinerario è oramai consolidato da tempo e anche in questa circostanza si prevedono oltre 250 operatori in totale, suddivisi nei vari settori; la scommessa più importante di quest’anno è relativa a piazza Torre di Berta, nella quale da una settimana sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione. L’obiettivo è quello di rispettare la data del 31 marzo, giorno stabilito per la consegna, salvo imprevisti legati più che mai alle condizioni atmosferiche; la piazza centrale è il luogo nel quale sono concentrate le tipicità gastronomiche locali e nazionali, quindi in quei giorni è letteralmente presa d’assalto.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul bando, è possibile contattare gli uffici comunali preposti o consultare la sezione dedicata sul sito web ufficiale del Comune.