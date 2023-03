Verso la passerella dei campioni Gran Galà dello sport: è tutto pronto

di Luca Amodio

Tutto pronto per il Gran Galà dello Sport. A Castiglion Fiorentino è partito il conto alla rovescia per la serata di lunedì, quando al teatro Spina si alternerà sul palco una grande parata di alcune tra le più celebri stelle dello sport che si sono contraddistinte sia dentro che fuori il campo per il loro bon ton. E infatti l’etica sportiva, che raccoglie in sé tutti quei valori dello sport, anche da un punto di vista sociale, culturale e aggregativo, si riconferma il cuore pulsante anche della sesta edizione della manifestazione.

Un obiettivo d’altronde intimamente condiviso anche con la Fondazione Menarini, con cui la città del Cassero ha condiviso un percorso di 10 anni nel segno del premio internazionale Fair Play, che per quest’anno ha deciso di collaborare, e sostenere, l’iniziativa castiglionese. Ma non è l’unica novità per l’edizione 2023, che ha ricevuto anche il patrocinio del Coni e della Lega di Serie B. Per quest’anno i riconoscimenti consegnati, sia alle stelle dello sport che ai talenti di domani, saranno ben nove, uno in più rispetto allo scorso anno. Oltre ai premi tradizionali - alla memoria tra gli altri di Fabrizio Meoni, Corrado Viciani, Federico Luzzi - è stato istituito un nuovo encomio alla memoria di Paolo Rossi. A riceverlo sarà Filippo Palazzino, talentuosa ala destra classe 2003 dell’Ascoli Calcio.

Un altro premio sarà intitolato anche alla memoria di Gianni Di Marzio. "Sono orgoglioso che per il secondo anno di fila il Gran Galà abbia intitolato un premio alla memoria di mio padre che ha vissuto il calcio a 360 gradi, incarnando tutti i valori, nei vari ruoli che ha ricoperto", commenta il figlio Gianluca. "Ancora più felice che questo premio vada a Matteo Brunori, un calciatore che dopo tanti sacrifici ha saputo raggiungere i suoi obiettivi", ha aggiunto il giornalista sportivo. Tanta attesa anche per gli altri big che domani l’altro arriveranno alla volta di Castiglion Fiorentino.

Uno su tutti mister Maurizio Sarri per il quale sarà anche un poì un "ritorno a casa". Ma non solo calcio, perchè brilleranno il pilota spagnolo Nani Roma, il grande pallavolista Andrea Zorzi, la pugile plurititolata Simona Galassi, un pilastro del ciclismo come Giuseppe Saronni, oltre che al campione del mondo Giovanni Galli.

Come visto, attenzione anche alle nuove leve, a cui si aggiunge anche il tennista Stefano Palanza all’albo dei premiati.