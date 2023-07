Velocità, disarmata la Regionale 71 L’effetto delle nuove colonnine Gli incidenti diminuiti dell’80%

di Sonia Fardelli

Incidenti in calo lungo la 71 nel territorio del comune di Bibbiena. Dal 2018 quando sono stati installati i dissuasori di velocità gli automobilisti sono andati meno veloci e i sinistri sono calati.

I dati sono stati forniti dal Sirss, il Sistema integrato regionale per la sicurezza stradale. Sulla strada regionale 71 da quando l’amministrazione ha installato le colonnine arancioni, gli incidenti sono diminuiti dell’80%. Il tavolo provinciale ha dimostrato anche che il sistema delle colonnine arancioni funziona alla stregua di tutor e nei tratti di strada interessati l’automobilista ha la sensazione di essere sotto controllo e rallenta la velocità. I numeri del Sirss mostrano una diminuzione della velocità di 20 chilometri orari. Fatto che ha contribuito alla diminuzione degli incidenti. Una prevenzione che l’assessore Francesco Frenos caldeggia.

"I nostri obiettivi primari sono la sicurezza e la salute dei cittadini e questa tecnologia dimostra di funzionare proprio in questa direzione. I nostri centri abitati densamente abitati devono poter essere anche sicuri e questo intervento ci sta dimostrando proprio quanto la sensazione di controllo faccia diminuire la velocità agli automobilisti".

Soddisfatto di questi primi dati anche il sindaco Filippo Vagnoli: "Il nostro è stato un investimento sulla sicurezza, investimento che ci sta dando grandi soddisfazioni come dimostrato da questi rilevamenti. Un investimento in prevenzione che non ci stiamo ripagando in multe, per dirla in maniera molto chiara. Non si tratta, come dire, di un circuito chiuso che si auto alimenta con le multe inflitte ai cittadini, ma è solo un investimento a lungo raggio e tarato esclusivamente sulla prevenzione. Il Sirss in questo nostro caso particolare di Bibbiena parla di "dimezzamento del danno ipotetico sociale", ovvero di tutte quelle conseguenze sociali, di salute e morali che una comunità paga a fronte degli incidenti stradali".

Le colonnine arancioni disseminate su particolari ambiti territoriali più sensibili sono 16. La macchinetta di rilevamento della velocità è invece una soltanto e viene installata in presenza di operatori del corpo di polizia municipale solo pochi giorni al mese.