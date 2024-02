Variante alla regionale 71. Investimenti per 14 milioni

Arriva la delibera della giunta regionale per la nuova fetta di variante alla statale 71 nel comune di Cortona. Sono 14 i milioni impegnati dalla regione Toscana presi dal Fondo sviluppo e coesione e che serviranno per la realizzazione del terzo lotto della variante. Si tratta, nello specifico, della porzione che collegherà l’attuale inizio a nord della variante, con la strada provinciale che unisce le località di Fratta e Sodo. Questo intervento si svilupperà tra la Sp 28 Siena-Cortona a nord e la Sc di Padule a sud, connettendosi alla parte della variante già realizzata e consentendo così di deviare il traffico all’esterno del centro abitato di Camucia, nonché di facilitare il collegamento con l’ospedale della Fratta. "L’intervento – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani - consentirà di alleggerire il traffico su Cortona e di fluidificare il percorso che dalla Valdichiana arriva ad Arezzo e di qui in Casentino". "Cortona – ha ancora sottolineato il presidente - è un centro importante della vallata e nell’ambito della promozione turistica, culturale ed economica rappresenta un riferimento per l’intera Toscana". Il programma di interventi finanziati dal Fondo sarà oggetto di un accordo la cui firma è prevista a febbraio. La priorità è stata data agli interventi relativi a strade e mobilità, poiché le strade non sono ammesse a finanziamento dai fondi europei e nel Pnrr. I lavori dovranno concludersi entro il 2027. Intanto prosegue l’intervento per realizzare i 5 km di tracciato destinati a collegare l’estremità sud del quarto lotto della variante alla Sr 71 con lo svincolo del raccordo con la Perugia-Bettolle.

La.Lu.