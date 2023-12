Vanity Fair e il fenomeno: "letizismo" La Nazione offre un regalo speciale: ogni martedì Vanity Fair in edicola al prezzo di 1,70 euro. Copertina dedicata a Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna, che usa la cultura come mezzo per avvicinarsi ai giovani. Scopri tutto sul "letizismo" leggendo l'articolo.