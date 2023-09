Vandali danneggiano staccionata a Laterina: indignazione del sindaco

Vandali ancora in azione in Valdarno dove nessun centro piccolo o grande riesce a fermare le incursioni che deturpano, imbrattano o, peggio, devastano i beni della collettività. A pochi giorni di distanza dal conto salato pagato suo malgrado dal Comune di San Giovanni per il raid nel parcheggio interrato di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, con gli estintori svuotati sui rilevatore di fumo, si registra un’altra prodezza dei soliti ignoti. E’ accaduto a Laterina e la denuncia arriva direttamente dal sindaco del Comune unico Jacopo Tassini che ha espresso in un post sulla sua pagina Facebook l’indignazione per quanto sta accadendo di recente nel territorio. "Ci sono arrivate segnalazioni di atti vandalici ai danni di alcuni arredi urbani nei nostri parchi pubblici – ha scritto – e in particolare mi riferisco alla staccionata danneggiata in via dell’Amore su cui erano stati eseguiti lavori di sistemazione in occasione della festa medievale di quest’anno. Un segno di inciviltà verso i beni comuni di cui noi tutti beneficiamo". Non una novità, perché già negli anni passati quella stradina sotto le mura era diventata la palestra ideale di poco amorevoli comportamenti e a farne le spese era stata sempre la recinzione in legno a protezione di chi cammina sul suggestivo percorso, costringendo gli amministratori dell’epoca a vietarne il transito fino ai lavori di ripristino. Il primo cittadino, però, non si è limitato alla segnalazione ma annuncia che l’amministrazione intensificherà i controlli e potenzierà il sistema di videosorveglianza con l’installazione di altre telecamere utili alle indagini.