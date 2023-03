Vandali, assalto a scuola Lavagne interattive a pezzi Il raid postato sui social Sospetti su due studenti

di Claudio Roselli Sono entrati nel cuore della notte da una porta secondaria sul retro della scuola, dove non ci sono le telecamere della videosorveglianza. Poi hanno spaccato una vetrata e si sono calati all’interno, distruggendo a mani nude con una raffica di pugni le lavagne interattive e altri strumenti informatici. Non contenti, si sono accaniti anche su arredi e suppellettili delle aule messe a soqquadro nella scorribanda notturna. Un vero e proprio raid, con conseguenze pesanti per gli strumenti didattici ridotti in pezzi: da una prima stima i danni ammonterebbero tra i cinquanta e i sessantamila euro. Davvero un’amara sorpresa, quella di ieri mattina, nella sede centrale dell’istituto medio superiore "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano, poco prima dell’inizio di quella che si preannunciava come una normalissima giornata di lezioni. Ma quanti erano i vandali di turno? Due-tre o anche un numero maggiore? I sospetti, in questa fase, si concentrano su un paio di studenti (sarebbero entrambi stranieri e uno di loro minorenne), appena raggiunti da un provvedimento disciplinare. Si tratta dell’espulsione dal convitto ma non dalla scuola. Nel frattempo i due, avrebbero alloggiato in una struttura del paese. C’è un altro particolare in questa storia, non irrilevante: pare che uno dei...