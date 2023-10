"VajontS 23" . Le voci di Paolini e Niccolini a teatro

Trent’anni fa Il racconto del Vajont era la voce e il corpo di Marco Paolini. La sera di lunedì 9 ottobre, nel 60esimo anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, diventerà VajontS 23, azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in 130 teatri dall’Alto Adige alla Sicilia e anche all’estero. La storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, drammaturgo e regista del Teatro delle Albe, non è più solo un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma diventa una sveglia. La narrazione di quel che è accaduto si moltiplica in un coro di tanti racconti per richiamare l’attenzione su quel che potrebbe accadere. "Quella del Vajont - spiega Paolini - è la storia di un avvenimento che inizia lentamente e poi accelera. Inesorabile. Si sono ignorati i segni e, quando si è presa coscienza, era troppo tardi. In tempo di crisi climatica, non si possono ripetere le inerzie, non possiamo permetterci di calcolare il rischio con l’ipotesi meno pericolosa tra tante. Tra le tante scartate perché inconcepibili, non perché impossibili". Grandi attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale e spettatori arruolati come lettori si riuniranno nei posti più diversi, dallo Strehler di Milano ai piccoli teatri di provincia, a scuole, chiese, centri civici, biblioteche, piazze di quartiere, dighe e centri parrocchiali. A Sansepolcro Vajonts 23 sarà messo in scena, alle 20,45, nella Sala della Resurrezione del Museo Civico, dall’Associazione Culturale CapoTraveKilowatt in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, Astra Aps, Floema, Medem, Scuola di Teatro Comunale di Sansepolcro, Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro. In scena 29 partecipanti – cittadini e artisti - si alterneranno nella lettura corale del testo in un’azione collettiva e civile, con la presenza, come primo lettore, di Niccolini, autore con Paolini della versione televisiva de "Il racconto del Vajont". Niccolini, nato ad Arezzo nel 1965, ha scritto con Paolini molti spettacoli per teatro e tv, a novembre uscirà per Mondadori il romanzo "Storia del Vajont". Ingresso gratuito su prenotazione 3394074895.