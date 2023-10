"Vademecum contro gli Allontamenti: Il Biglietto Promemoria di Arezzo in Tasca"

AREZZO

Un biglietto promemoria in tasca, un cellulare con la localizzazione attiva: sono questi alcuni degli oggetti che dovrebbe portare con sé una persona che soffre di Alzheimer o di altri tipi di demenza, come suggerisce il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse. Nel depliant informativo, disponibile sul sito della Prefettura di Arezzo, vengono fornite indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento da casa di chi soffre delle citate patologie e su come agevolarne la ricerca.

La brochure si rivolge sia ai familiari della persona a rischio scomparsa, sia ai cittadini, poiché richiama l’attenzione sui comportamenti da adottare.