Vaccinazioni, la campagna Asl non si ferma

Sono oltre 600mila i toscani che hanno effettuato la vaccinazione anti-influenzale. Numeri diversi invece per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per la quale si sono vaccinate in Toscana 168mila persone. La campagna di vaccinazione è ancora in corso. Alla campagna di vaccinazione partecipano i centri vaccinali dell’azienda Usl, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie che hanno aderito all’accordo regionale. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato, e offerto gratuitamente, alle persone con almeno 60 anni di età e ai bambini tra 6 mesi e 6 anni. Oltre a questi il Ministero raccomanda la vaccinazione, indipendentemente dall’età, a tutti i soggetti fragili per patologie concomitanti e alle persone che prestano loro assistenza, agli operatori sanitari e sociosanitari, alle donne in gravidanza, a chi lavora in servizi di primario interesse collettivo, a chi lavora a contatto con animali e ai donatori di sangue. La campagna di vaccinazione contro il covid-19, iniziata con la somministrazione alle persone con fragilità e agli anziani, nelle ultime settimane è stata estesa a tutte le persone con più di 18 anni di età.

"Vaccinarsi è un modo per tutelare la propria salute e quella di chi ci sta vicino – dice la dr.ssa Elena De Sanctis, direttore Uoc Igiene e Sanità Pubblica Asl Tse - Area Est – La vaccinazione infatti è il mezzo più efficace e sicuro di prevenzione dell’influenza e soprattutto delle sue forme gravi e complicate che colpiscono in particolare i soggetti fragili e gli anziani. La vaccinazione è in grado di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi".