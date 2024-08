Vacanze finite per i fischietti aretini di serie C. Maccarini e Cerbasi con i colleghi di Lega Pro

Il tempo delle vacanze è già finito e ormai da alcuni giorni guardando gli impegni degli arbitri aretini. È iniziato infatti il 29 luglio, presso il Grand Hotel Elite di Cascia, il raduno precampionato della Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, guidata anche quest’anno dal Responsabile Maurizio Ciampi. Per la sezione aretina, presieduta da Sauro Cerofolini, erano presenti Erminio Cerbasi e Lorenzo Maccarini. Entrambi fischietti rappresentano ormai una certezza per la sezione aretina in terza serie visto che quella che sta per iniziare sarà la loro terza stagione nel campionato professionistico "dei campanili". A seguire via ai raduni per tutti gli altri fischietti e assistenti impegnati nei tornei dilettanstici, con la serie D che a fine agosto scatterà con la Coppa Italia, ma già molti di loro sono stati designati in occasione delle varie amichevoli precampionato che si stanno svolgendo in questo periodo.