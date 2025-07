Torna il Castiglioni Film Festival. Quattro giorni di proiezioni. Tra gli ospiti l’attore Pesce

Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’undicesima edizione del Castiglioni Film Festival, in programma dal 24 al 27 luglio. Quattro giorni intensi tra proiezioni gratuite, masterclass, incontri con grandi nomi del cinema italiano e un importante concorso internazionale di cortometraggi. Tra gli ospiti già confermati: la regista Maura Delpero, autrice del pluripremiato Vermiglio, l’attore Edoardo Pesce, il regista Andrea Segre con il suo Berlinguer – La Grande Ambizione e l’attore Paolo Calabresi. Il cuore pulsante del festival sarà diviso tra il Teatro Cinema Mario Spina, sede delle masterclass e dei corti in concorso, e l’Arena del Cassero, location notturna per le proiezioni sotto le stelle, accanto al bar ufficiale. Il tema di quest’anno – "Storie. Visioni. Rivoluzioni" – guida un programma ambizioso e coraggioso, con film capaci di raccontare e reinterpretare la realtà, toccando corde profonde dell’immaginario collettivo. "Abbiamo ampliato la proposta culturale – spiega Luca Bizzarri, direttore artistico del festival – con un programma che si sviluppa dal pomeriggio alla sera. Le masterclass e il concorso per cortometraggi aprono il festival a chi ama il cinema anche nei suoi aspetti più tecnici, offrendo un "palco aperto" per chi vuole scoprire cosa accade dietro le quinte della settima arte". Tra le principali novità, il Concorso Internazionale di Cortometraggi, che debutta quest’anno con numeri già importanti: oltre 300 opere in gara, provenienti da 52 paesi. A giudicare i lavori una giuria composta dal montatore Jacopo Quadri (Ovosodo, The Dreamers, Berlinguer – La Grande Ambizione), dall’attrice Selene Caramazza (The Bad Guy), dalla regista Margherita Giusti (The Meatseller), dallo scrittore Alessandro Gori e dal critico cinematografico Nanni Cobretti, fondatore del collettivo "I 400 calci". Dietro il rinnovamento del festival c’è anche una nuova squadra. "È il nostro primo anno nella gestione – afferma Tommaso Caperdoni, direttore della comunicazione – abbiamo voluto dare un’impronta più giovane e internazionale. Abbiamo lavorato su grafica, sito e social, con l’obiettivo di costruire nel tempo una comunità cinematografica viva e radicata nel territorio aretino". Grande soddisfazione anche dall’amministrazione comunale. "Siamo orgogliosi di aver sostenuto il festival per ben undici edizioni – conferma Massimiliano Lachi, assessore alla cultura – e quest’anno abbiamo voluto dare una svolta, introducendo numerose novità per rendere il CFF un evento davvero unico nel panorama culturale toscano".