Urologia d’avanguardia. Arriva il riconoscimento

MONTEVARCHI

Importante riconoscimento per l’unità complessa di urologia dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, che è stata accreditata dal comitato scientifico Centro Fincopp-Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico. Una bella soddisfazione per il reparto diretto dal dottor Stefano Rosadi, se pensiamo che in tutta la Toscana sono appena quattro le strutture accreditate. I parametri che hanno portato al raggiungimento di questo traguardo sono stati la qualità diagnostica, ambulatoriale e chirurgica nell’ambito della cura della patologia dell’incontinenza urinaria. "Come squadra siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento che accredita la nostra struttura a livello nazionale per la cura dell’incontinenza urinaria sia femminile che maschile – ha detto il dottor Rosadi - Una condizione clinica, sottolineo, che incide negativamente su molti aspetti della vita delle persone, ma che grazie a interventi sempre più innovativi nel campo dell’Urologia è possibile trattare con successo".

"L’accreditamento a Centro Fincopp – ha aggiunto la dottoressa Patrizia Bobini, direttrice del presidio ospedaliero – è un risultato che attesta l’elevata attività e gli elevati standard qualitativi per il trattamento di queste patologie all’ospedale Santa Maria alla Gruccia e la presa in carico a 360 gradi dell’utenza che si rivolge alla nostra struttura". La Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico-Fincopp riunisce i cittadini che soffrono di incontinenza urinaria, fecale, dei disturbi del pavimento pelvico e i professionisti della salute che si interessano a tali problematiche. E’ stata costituita nel 1999 da un gruppo di pazienti e professionisti.

M.C.