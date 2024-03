Uova, spesa al fotofinish. Finora andamento lento. Avanti il prodotto locale

Natale con i tuoi e Pasqua anche. Sono tantissimi quelli che trascorreranno la giornata di domenica in famiglia tra pranzi a casa o al ristorante. E se è Pasquetta il giorno designato per la gita fuori porta, quest’anno nella decisione più che mai giocherà un ruolo fondamentale il meteo ancora incerto lunedì. Intanto, per chi sceglierà il pranzo casalingo, è già scattata la corsa agli acquisti per il menù di Pasqua con massima attenzione al risparmio in tempi di crisi e rincari. Così se i prezzi di frutta e verdura sono arrivati alle stelle, la tendenza è a scegliere quelli di stagione. Non mancheranno spinaci, carciofi e asparagi sulla tavola di Pasqua, e poi crostini neri con patè di fegatini, uova sode e salame. Tra i dolci colombe e uova di cioccolato a chiudere la tavola delle feste. Gastronomie, pastifici, macellerie e negozi di fiducia propongono tanti prodotti pronti da cuocere, prendono ordinazioni per il menù di Pasqua e stendono pasta fresca. A raccontare come stanno procedendo le vendite di uova e colombe il cioccolatiere aretino Danielo Vestri: "Il prezzo del cacao è ormai volato alle stelle tra le cause anche il cambiamento climatico e il prossimo anno sarà anche peggio, nonostante questo, non abbiamo aumentato i prezzi di uova e colombe. Proponiamo un prodotto di altissima qualità che la gente apprezza. Offriamo un prodotto artigianale e per le uova di cioccolato da anni facciamo anche sorprese su commissione inserendo dentro l’uovo il regalo che il cliente ci porta. Stiamo lavorando bene anche con la vendita delle colombe, anche se il brutto tempo di questi giorni non ha invogliato la gente ad uscire, ci aspettiamo il pienone negli ultimi giorni". Anche da Pierozzi è alta stagione di colombe e panine. "Le vendite più importanti di colombe sono partite questa settimana, il clou degli acquisti sarà concentrato nel weekend – spiega Marco Pierozzi - tante anche le ordinazioni di panine dolci e salate. Lavoriamo al 50% con le ordinazioni per questo prodotti. Le vendite stanno andando bene in crescita rispetto all’anno scorso. Curioso come cambia la richiesta di prodotti della Pasqua tra Arezzo e le vallate. In città e fino a Pieve al Toppo si vendono al 50% sia panine dolci che salate, mentre in Valdichiana la richiesta è solo per quelle salate, in Casentino solo per quelle dolci con l’uvetta. Vendiamo un prodotto fresco , con l’ultima infornata sabato pomeriggio". Anche la grande distribuzione gioca un ruolo da protagonista con aperture no stop e offerte. La Coop pubblicizza super prezzi su carciofi, insalata, patate, parmigiano, agnello e arista ma anche sulle colombe assortite. Anche Esselunga offre una vasta gamma di prodotti in promozione dedicati alla tavola di Pasqua e presenta offerte su uova di cioccolato e colombe.