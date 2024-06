Università, pubblicati due bandi per 182 posti per i corsi di dottorato di ricerca

Arezzo, 21 giugno 2024 – Pubblicati due bandi per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Siena.

Sono complessivamente 182 i nuovi posti, di cui 142 con borsa, suddivisi in 16 dottorati accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno accademico 2024-2025; oltre al Dottorato di interesse nazionale in “Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico”, istituito con il contributo della Fondazione Biotecnopolo di Siena e con la partecipazione, per il 40° ciclo, di altre 8 università italiane.

I corsi di dottorato fanno parte del terzo ciclo della formazione superiore post-laurea e hanno l’obiettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scientifica avanzata, prevedendo stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca.

Sono pubblicati i bandi per i corsi: Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro che si tiene ad Arezzo; Biochemistry and Molecular Biology BiBM 2.0; Biotecnologie Mediche; Chemical and Pharmaceutical Sciences; Diritto e Management della Sostenibilità DiMaS; Economics; Filologia e Critica; Fisica Sperimentale; Genetica, Oncologia e Medicina Clinica GENOMEC; Ingegneria e Scienza dell’Informazione; Medicina Molecolare; Medicina Traslazionale e di Precisione; Scienze della Vita-Life Sciences; Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari; Scienze giuridiche e Social Sciences and Humanities, oltre che per il dottorato di interesse nazionale in Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico.

La Regione Toscana finanzia 28 borse Pegaso nell'ambito di 6 dottorati in convenzione con gli altri atenei toscani. Delle 31 borse per il Dottorato di interesse nazionale in “Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico”, sono 30 quelle co-finanziate dalla Fondazione Biotecnopolo di Siena ed 1 dall’Istituto Superiore di Sanità.

La domanda di ammissione ai corsi di Dottorato può essere presentata fino al 16 luglio, ore 14, sulla piattaforma della Segreteria online dell’Università di Siena. Possono presentare domanda, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento o di titolo straniero idoneo nei termini indicati dal bando.

Negli allegati al bando sono indicate le specifiche lauree richieste dai singoli Dottorati di ricerca. Tutte le informazioni sono consultabili nella sezione del portale di Ateneo dedicata ai dottorati di ricerca.