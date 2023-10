Università della terza età. Si apre l’anno accademico

L’università dell’età libera Enzo Ficai si prepara all’inaugurazione del trentacinquesimo anno accademico che partirà sabato prossimo.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è per le ore 15,30 presso nell’aula magna del liceo scientifico Francesco Redi in via Leoni Leoni e vedrà, oltre al saluto del presidente Piero Arturo Redi, la presentazione dei programmi dell’anno a cura dei direttori dei percorsi Antonio Batinti, Claudio Santori e Carlo Beoni. Il pomeriggio continuerà poi con una lezione introduttiva a cura della dottoressa Lucrezia Lombardo che tratterà "il concetto di saggezza nella filosofia taoista". Un intervento che intende approfondire il significato di saggezza nella filosofia taoista e negli insegnamenti del suo fondatore Lao Tzu. Al centro dell’indagine il legame tra "anzianità e saggezza" e la centralità della ciclicità nella filosofia taoista, in un parallelismo costante tra uomo e natura. All’interno di tale contesto verrà inoltre trattato il valore della "felicità" nella dottrina orientale ed i consigli di Lao Tzu per ottenere la longevità e la serenità di spirito.

Per ogni informazione riguardante i corsi le iscrizioni è possibile rivolgersi tutti i giorni dalle 9 alle 12 presso la sede della segreteria nell’area della ex caserma Cadorna, in piazza Amintore Fanfani, nella storica sede dell’università dell’età libera di Arezzo.