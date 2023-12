Unici&Uniti lancia i nuovi progetti

Si è svolta martedì scorso a Montevarchi, la cena di Natale organizzata dall’associazione culturale Unici & Uniti per la provincia di Arezzo. Alla conviviale, oltre a professionisti, imprenditori, associazioni e studenti, molti rappresentanti dei principali partiti politici e delle liste civiche aretine. "A dimostrazione - hanno spiegato i rappresentanti presenti - che Unici & Uniti avrà una funzione di vero e proprio "catalizzatore" di idee e volontà per gli appuntamenti del prossimo futuro". Nel corso della serata il Direttivo ha ricordato che il progetto è quello di essere punto di riferimento per i cittadini, le Istituzioni e promuovere la cultura, le iniziative benefiche, la formazione e la valorizzazione delle persone.