Un’estate senza incertezze con "Esserci". Tanti: "Le scuole ospiteranno gli eventi"

AREZZOAccanto a TempoBello e alla scelta di tenere aperti i servizi a luglio, oggi la Giunta ha dato il via ad altre tre importanti collaborazioni per implementare progetti ludico, ricreativi e laboratoriali con particolare attenzione e centralità all’integrazione e alla cura di bambini e bambine più fragili. Si tratta del rinnovo del progetto "Esserci", grazie alla collaborazione tra l’associazione Era, Crescere e Scuderia di Pan e di due nuove progettualità: la prima promossa grazie al Centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero; la seconda "Includere in Movimento" con la collaborazione di molte associazioni impegnate nell’inclusione insieme ad Equestrian Centre. "Un’estate senza incertezze, per bambini e famiglie, è stata fin da subito una delle priorità alla quale abbiamo lavorato grazie a molte risorse investite e ad una forte alleanza con il terzo settore – spiega il vicesindaco Lucia Tanti – Le scelte di fondo sono state impegnative sia dal punto di vista economico che organizzativo: tutte le scuole disponibili gratuitamente per le associazioni per ospitare iniziative integrative a quelle didattiche; albo e portale delle associazioni; servizi aperti a luglio per un totale di 300 posti; progetto TempoBello – un buono da 150 euro a figlio – che mette a disposizione, da giugno a settembre, oltre 1000 posti a rotazione con già 1333 voucher erogati". "In tutte le opportunità messe in campo la priorità è mettere al centro i diritti di tutti ma in particolare le opportunità per i bambini... Tutti questi progetti oggi costituiscono il Pef-Arezzo (Piano estate famiglia Arezzo), che in questi anni ha visto un impegno economico del Comune di oltre 1 milione e mezzo di euro", conclude il vicesindaco.