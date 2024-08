Un’ambulanza in dono. Gara della solidarietà

Un bel successo in fatto di presenze e di fondi raccolti per l’acquisto di una nuova ambulanza da donare alla Misericordia cittadina. Grande partecipazione per l’iniziativa benefica "Merenda nell’aia" tenutasi all’Agriturismo Il Piano dell’Azienda Agricola Bonaccini di Terranuova. Una classica occasione per ritrovarsi tutti insieme, passare qualche ora di sana spensieratezza ed essere soprattutto di aiuto verso il prossimo. L’evento, organizzato in collaborazione con la Misericordia di Terranuova Bracciolini, l’Arkadia Onlus e l’Associazione La Tribù dei nasi rossi, ha visto la comunità locale unirsi per una nobile causa: l’acquisto di una nuova ambulanza per la Misericordia. La "Merenda nell’aia" è un’iniziativa nata addirittura nel 2007 che, grazie alla generosità di tutti, ha permesso in tutti questi anni di raccogliere la bellezza di circa 50 mila euro da destinarsi ad opere di beneficenza. La parte dell’incasso di quest’anno è stato donato alla Misericordia di Terranuova per l’acquisto di un nuovo mezzo da mettere a disposizione della comunità dei più fragili e bisognosi che, purtroppo, sono in costante aumento. "Questo evento – ha commentato Patrizio Italiano, Governatore della Misericordia terranuovese – ci ha dato negli anni un notevole contributo. Voglio quindi ringraziare la famiglia Bonaccini, il Comitato della Penna e l’Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini, che hanno deciso di donarci parte del ricavato dell’iniziativa per nuovi veicoli e nuovi mezzi per dare più sicurezza sia ai volontari che li guideranno che ai pazienti che verranno trasportati".

M.B.