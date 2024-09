Una vita dedicata agli animali. Il veterinario Brandi a ruota libera. Sarà il primo ospite dalla Fialdini

Il veterinario castiglionese Alberto Brandi ospite di mamma Rai. Domani pomeriggio alle 17,20 sarà ospite della prima puntata della trasmissione di Rai1 "Da noi… a Ruota Libera" condotto da Francesca Fialdini dove si raccontano la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un "giro di ruota" originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali. Brandi porterà sugli schermi nazionali la sua interessante esperienza letteraria "Gli animali ci salvano". Il libro sta avendo un successo ampio e risulta tra i volumi più venduti anche su Amazon. Un progetto nato durante il periodo covid. Racconta una vera vicenda vissuta dal veterinario, quando, durante una degenza ospedaliera in cui si trovava a lottare tra la vita e la morte a causa di una polmonite da Covid-19, ha iniziato a condividere dei post in cui ripensava a tutti gli animali che hanno attraversato la sua vita. Aggrappandosi al ricordo dei suoi tanti amici a quattro zampe e al loro amore, il dottore ha trovato la forza di resistere senza mai perdere il sorriso e l’ironia, fino alla completa guarigione. Questo suo "diario di bordo" condiviso sui social e redatto con senso dell’umorismo, ha ricevuto un’ondata di attenzione e affetto da parte dei suoi follower che hanno seguito con trasporto la sua avventura e gli hanno chiesto di continuare a raccontare quelle storie di speranza e coraggio, con tanti animali per protagonisti. L’autrice Rai e regista per il cinema e la televisione Elena Giogli, ha curato l’edizione del libro che si presenta come una serie di racconti di vita toccanti e al tempo stesso spassosi, ognuno dei quali ha come protagonista un animale speciale che ha incrociato la vita del protagonista. Tra questi ci sono cani, gatti, cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca, cincillà, ma anche piccioni e pesciolini. La copertina e le tante illustrazioni che accompagnano i vari racconti sono state realizzate dall’artista Giulia Pulerà. Molto conosciuto in tutto il territorio aretino e toscano, Brandi da più di trent’anni lavora a Castiglion Fiorentino dove gestisce il proprio ambulatorio e vive con la sua famiglia.

Premiato come "aretino dell’anno" da La Nazione nel 2019 per il suo costante impegno in favore degli animali e in particolare per riuscire - ogni anno - nell’impresa di far adottare più di 250 gattini abbandonati. Brandi è noto anche come il "veterinario dei vip" per la sua storica amicizia con Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti e con il giornalista Andrea Scanzi,. Entrambi, per altro, firmano le prefazioni del suo libro.