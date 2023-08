Una settimana show del Perdono Tradizione e incursioni youtuber

di Marco Corsi

Montevarchi si prepara alle feste del Perdono, che da sempre accolgono il rientro dei vacanzieri. Un ricco programma di eventi che partirà il 1 settembre per concludersi la settimana successiva. Storia, tradizione, cultura, solidarietà e sport saranno i protagonisti della manifestazione con il gioco del pozzo e la rievocazione storica tra gli eventi clou. Quest’anno le feste saranno caratterizzate dalle incursioni del celebre youtuber Wikipedro, ma ci saranno anche la tombola e l’"Aperì ROCK-ino", il luna park in piazza Allende e il mini luna park per bambini in piazza XX settembre. E ancora: mostre d’arte e fotografiche, spettacoli curati dalle società sportive e l’allestimento, in piazza della Repubblica, di uno spazio dedicato allo sport. Non mancherà un divertente spettacolo teatrale in piazza Varchi "Tre maledetti amici" con protagonisti Giovanni Veronesi, Nino Frassica e Alessandro Haber. La kermesse si concluderà con i fuochi pirotecnici in piazza XX Settembre.

Tra le novità di quest’anno, come ricordato, la presenza di Wikipedro. Girerà per le strade della città parlando del Perdono, della storia e delle curiosità cittadine, con lo stile che lo contraddistingue, ed ovviamente del gioco del pozzo. "Io non giocherò, ma lo guarderò con attenzione – dice scherzando l’youtuber nel suo video – e me lo godrò, mi hanno detto che è un po’ come il Calcio Storico Fiorentino…". Non è comunque la prima volta che viene in Valdarno. Era già stato a Montevarchi a dicembre 2022, quando in uno dei suoi tipici video aveva parlato di alcune delle particolarità della città, come il convento dei Cappuccini, il Cassero, il Museo paleontologico, il Tempietto Robbiano e appunto… il gioco del pozzo. Si parte quindi il 1 settembre con l’apertura del luna park. Nel pomeriggio, alle 18, sarà inaugurata in Palazzo del Podestà la mostra "Sciarpa d’Artista. La grandezza rinascimentale nella poetica di una stoffa" di Vincenzo Nasuto, che resterà aperta fino al 17 settembre.

A seguire racconti di cucina medievale all’Accademia Valdarnese del Poggio. In serata la rievocazione storica e il gioco del pozzo e la cena dei rioni. Eventi di grande tradizione che si ripeteranno anche nel week end. Non mancherà il tradizionale concerto di apertura del Perdono a cura del Corpo Musicale Giacomo Puccini. Tra le iniziative da ricordare una rassegna particolare. Il 2 settembre sarà infatti inaugurata una esposizione fotografica in ricordo di Enzo Righeschi, scomparso prematuramente lo scorso anno.