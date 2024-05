Una settimana da record. In 30mila per l’artigianato: "Anghiari sotto i riflettori"

di Claudio Roselli

Circa 30mila presenze di italiani e stranieri in una sola settimana effettiva, come dimostrato dal sold out nelle strutture ricettive e con i ristoranti che hanno registrato sempre il pienone, prolungando il lavoro anche oltre le fasce canoniche. Pur con un 1° maggio atmosfericamente non favorevole, si è chiusa ad una 49esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che ha centrato in pieno i suoi obiettivi, primo su tutti quello di preparare al meglio il terreno per l’appuntamento numero 50 della primavera 2025, senza dimenticare la finalità principale: esaltare le eccellenze del "fatto a mano" realizzate dagli artigiani del territorio e non solo, in uno dei borghi più belli d’Italia. Siamo insomma tornati al periodo pre-Covid, con forse anche qualcosa di più. Oltre 40 le botteghe che hanno aperto i battenti nel centro storico del borgo tiberino, molto apprezzate le esposizioni collaterali e ottimo riscontro anche per i laboratori esperienziali che nelle giornate di festa hanno permesso ai presenti di immergersi ancora di più nel mondo dell’artigianato e per le varie iniziative che hanno caratterizzato i giorni della mostra. "È stata un’edizione straordinaria, malgrado il maltempo – ha spiegato Alessandro Polcri, sindaco , presidente dell’Ente Mostra e della Provincia – un successo di tutti! La mostra dell’artigianato è l’espressione più importante di questa capacità, tipicamente anghiarese, di guardare oltre. Design e sostenibilità potrebbero essere le prossime sfide. Ci stiamo pensando".

La soddisfazione espressa anche da colei che ha "esordito" nelle vesti di direttore artistico. "Con questa edizione volevamo un’immagine nuova, più contemporanea, mantenendo però salde quelle che sono le radici e la tradizione. Oggi possiamo dire – ha sottolineato Paola De Blasi – che ci siamo riusciti. Il successo è frutto di un importante lavoro di squadra . Doveroso, per me, ringraziare di cuore l’Ente Mostra e la Proloco. Un grazie speciale alla madrina Federica De Denaro che ha permesso un’apertura dell’artigianato al linguaggio televisivo, a Filippo Bartolotta che ha creato un dialogo giornalistico internazionale tra eccellenze e al presidente e sindaco Polcri, il vero motore di questo cambiamento che con lungimiranza ha intravisto la possibilità di una narrativa nuova per la mostra".