Una sera con Coma_Cose. Parole e musica a Foiano

Si annuncia un’estate straordinaria quella di Valdichiana Village che mette in cartellone dopo Tiromancino ed Ermal Meta, anche Coma_Cose. Una lunga estate calda, quella di Valdichiana Village. Nella Land Of Fashion di Foiano continuano gli appuntamenti imperdibili con i migliori artisti della musica italiana con aperture straordinarie dei punti vendita che propongono le migliori marche a prezzi ulteriormente scontati.

Dopo i sold out fatti registrare da Federico Zampaglione e i Tiromancino e da Ermal Meta, c’è grande attesa per l’evento di stasera alle 21 con i Coma_Cose, sempre nell’ambito del format Radio Subasio Music Club live, un appuntamento in parole e musica.

Con la conduzione di Manuel Saraca, i Coma_Cose, duo rivelazione del panorama musicale italiano composto da Fausto Lama pseudonimo di Fausto Zanardelli e California pseudonimo di Francesca Mesiano, partner artistici e coppia anche nella vita, si racconteranno al grande pubblico del Village e regaleranno i più grandi successi: dalle sanremesi “Fiamme negli occhi” e “L’addio”, premiata nel 2023 come miglior testo, fino a “Chiamami”, “Agosto morsica” e “Malavita”, uno dei tormentoni di questa estate.

Radio Subasio Music Club live, un appuntamento in parole e musica, produzione a cura di “FMedia” per Valdichiana Village, che ha affidato il coordinamento artistico a Salvo Ferrara, è ad ingresso libero e prevede l’apertura dei punti vendita fino alle 23, food and drink fino alle 24.