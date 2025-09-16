L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaUna piazza per don Carlo. L’inaugurazione a Pozzo
16 set 2025
LAURA LUCENTE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Una piazza per don Carlo. L’inaugurazione a Pozzo

Una piazza per don Carlo. L’inaugurazione a Pozzo

Parroco per quasi 50 anni ha accompagnato la comunità con la sua presenza. La proposta di intitolare uno spazio del paese a Bonechi è nata dai cittadini.

Pozzo della Chiana ha vissuto una giornata di festa e commozione con l’intitolazione della piazzetta centrale a don Carlo Bonechi, parroco che per quasi cinquant’anni ha accompagnato la comunità

Pozzo della Chiana ha vissuto una giornata di festa e commozione con l’intitolazione della piazzetta centrale a don Carlo Bonechi, parroco che per quasi cinquant’anni ha accompagnato la comunità

Pozzo della Chiana ha vissuto una giornata di festa e commozione con l’intitolazione della piazzetta centrale a don Carlo Bonechi, parroco che per quasi cinquant’anni ha accompagnato la comunità con la sua presenza costante e il suo spirito di servizio. Originario di Mercatale, don Carlo arrivò a Pozzo nel 1967 e da allora non ha mai lasciato la sua comunità, diventandone guida spirituale, punto di riferimento e presenza discreta nelle case delle famiglie. La sua vita si è spesa tra l’altare e le strade del paese, con un’attenzione particolare ai giovani e ai più fragili, fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2015 all’età di 83 anni. La cerimonia di inaugurazione della nuova Piazzetta Don Carlo Bonechi, situata accanto alla chiesa di San Biagio, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, parrocchiani e associazioni, insieme al sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci. "È stata un’emozione forte per tutti, con una partecipazione oltre ogni previsione – ha dichiarato il primo cittadino – ringrazio la comunità di Pozzo che ha voluto dare un segnale di condivisione e di memoria proprio come avrebbe desiderato don Carlo". La proposta di intitolare lo spazio centrale del paese è nata direttamente dalla comunità e sostenuta con convinzione dal Comune e dalle associazioni locali. "Abbiamo voluto custodire e tramandare la memoria di un sacerdote che ha incarnato i valori di dedizione, umiltà e servizio – ha proseguito Franci –la piazzetta non sarà soltanto un luogo urbano, ma diventerà un simbolo di identità e appartenenza per Pozzo". La.Lu.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata