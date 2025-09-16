Il Montagnano ha già il passo da Eccellenza

È iniziata con il piede giusto la stagione del Montagnano di Roberto Fani (nella foto) e della Sinalunghese, allenata dall’aretino Enrico Testini. Le due big del girone C di Promozione non steccano e mandano subito un chiaro segnale alle dirette concorrenti per il salto di categoria.

Il Montagnano al debutto in casa contro il Centro Storico Lebowski (novità in questo girone) passa per 1-0 grazie alla rete di Cerofolini che decide l’incontro con una marcatura al 35’ del primo tempo. La Sinalunghese fatica di più, rispetto ai torelli, in casa del Resco Reggello. I ragazzi di Testini in poco più di 30’ vanno sul 2-0 con Bardelli e Dema. Nella ripresa i locali pareggiano con Focardi e Gjata ma ci pensa Tema al 68’ a firmare il 3-2 finale.

Buona partenza anche per l’Alberoro di Franchi che passa 2-1 in casa dell’Alleanza Giovanile Dicomano grazie a Galantini che pareggia un autogol nella battute iniziale e a Bigazzi che all’89’ firma il sorpasso. Cenni e Baik Said invece condannano il Viciomaggio alla sconfitta: la Settignanese torna infatti a casa con l’intera posta in palio. Il Foiano fa 1-1 con l’Audax Rufina e ringrazia Peluso, autore del gol che evita la sconfitta.

Per il ripescato Cortona Camucia di Giulio Peruzzi esordio amaro sul campo del Fiesole (arancioneri ko per 3-0) così come per il quotato Casentino Academy sconfitto dall’Acquaviva (2-1) in trasferta. Sorride invece il Pontassieve dell’aretino Bonini che passa 2-0 sul Pienza ed è così a punteggio pieno dopo i primi 90’ di gioco della stagione.

M.M.