Una notte bianca da record. Migliaia nel centro storico tra eventi, musica e shopping

SANSEPOLCRO

Un Borgo andato in "Bianco" solo di nome, perché di fatto l’evento centrale dell’estate 2024 non ha tradito le attese degli organizzatori lungo l’intero asse del centro storico di Sansepolcro che va da Porta Romana a Porta Fiorentina. Impossibile quantificare l’afflusso a livello numerico (diverse, comunque le migliaia di persone presenti), ma due sono le constatazioni che diventano il reale sigillo del successo: la prima è il ritrovato "struscio" lungo via XX Settembre, quindi il corso del Borgo che ha rispolverato i fasti degli anni d’oro, quando il suo passeggio era considerato fra i primi cinque della Toscana. Un’immagine che agli occhi dei più attempati era purtroppo scomparsa.

La seconda riguarda l’ordine pubblico: non si hanno notizie di episodi di cronaca, anche marginali. Tutto è davvero filato liscio: polizia municipale e persone incaricate dai commercianti hanno presidiato il fulcro della manifestazione con l’ausilio delle altre forze dell’ordine, mentre i carabinieri si sono più capillarizzati nella fascia al di fuori delle mura urbiche. Sono piaciute le attrattive proposte da Associazione Commercianti del Centro Storico, organizzazioni di categoria del commercio e "I Citti del Fare": dai trampolieri agli artisti locali, dalla music live ai dj set e tanti gli spettatori anche al concerto tenutosi agli Orti Urbani. Si sono divertiti sia grandi che piccini e hanno sorriso gli esercenti di bar e ristoranti, soddisfatti per aver lavorato come non mai dall’inizio della stagione. Azzeccata di nuovo l’idea di aprire il museo civico, la Casa di Piero della Francesca e Aboca Museum.