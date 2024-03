Una margherita sulla primavera del turismo

I capolavori raccontano il genio dei maestri del Rinascimento e svelano dettagli chiusi nell’oblio per secoli. Come la margherita che Rosso Fiorentino dipinse sulla Deposizione, riconsegnata a Sansepolcro dopo otto anni di restauro. Milano è ammaliata dal Polittico di Piero della Francesca, per la prima volta riunito nelle otto parti rimaste. E Arezzo vola nella top del turismo proprio nell’anno dedicato a Giorgio Vasari, altro genio aretino alla corte di Cosimo I de’ Medici. L’arte incoraggia e accompagna la ripresa economica in una straordinaria congiuntura di eventi. Con il Polittico di Lorenzetti in partenza per New York e Londra. Primavera di rinascita.

Lucia Bigozzi