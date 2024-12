Una giornata sul gaming

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del gioco analogico e intelligente. Questo pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 Palomar, la casa della cultura in piazza della libertà a San Giovanni, accoglierà questa importante giornata gratuita, aperta a tutti, grazie alla quale si potranno passare momenti di assoluta spensieratezza per il nuovo appuntamento del "GamIn’ Palomar" che per l’occasione visto l’imminente arrivo del Natale si vestirà a festa.

La manifestazione, organizzata dal Comune di San Giovanni in collaborazione con le diverse associazioni ludiche della zona From Beyond Larp, LiberiLibri&LiberiScacchi, Kraken Gdr, ValDungeon, Cronache di Ruolo, Valdarno Go Club sarà incentrata, come detto, su dati, carte e strategia inerenti al gioco analogico e intelligente.

Non è il primo appuntamento che vede protagonista la casa della cultura, già nelle iniziative precedenti di ottobre e novembre sono state numerose le adesioni con tanti appassionati, o semplici curiosi, arrivati dal Valdarno per gare incentrate su giochi da tavolo, giochi di ruolo e un’ampia selezione di sfide appassionanti e momenti indimenticabili per un’occasione di intrattenimento per giovani e meno giovani.

Non serve chissà quale esperienza o conoscenza della materia per prendere parte a questo appuntamento, chiunque infatti potrà mettersi alla prova, immaginare e costruire nuovi mondi, storie e vicende oltre a studiare e ponderare le proprie mosse assieme a quelle altrui. Un pomeriggio magari diverso da tanti altri, approfittando anche dell’occasione per tuffarsi nel centro storico sangiovannese e nel ricco programma messo in ponte per queste festività.