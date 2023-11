Una giornata per celebrare l’olio. E i ristoratori aiutano la produzione

CORTONA

Valorizzare la storia, le tradizioni e la cultura del territorio olivicolo cortonese. Sono ben ventotto i ristoranti che ieri, nella sala del consiglio di Palazzo Comunale, hanno ritirato un attestato speciale per aver aderito al progetto Novolio Cortona. L’iniziativa, ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo con la collaborazione del comune di Cortona, associazione frantoiani di Cortona, vede protagoniste tutte quelle attività di ristorazione che si impegnano ad usare olio colto e franto nel territorio comunale e che, d’ora in avanti, saranno riconosciute grazie ad un apposito espositore. Gli aderenti al progetto hanno sottoscritto un regolamento di adesione, strutturato in sette articoli, dove si impegnano a seguire specifiche indicazioni sulle tipologie di olio da utilizzare, quelle non consentite e come possono essere riconosciute dal cliente. "Novolio 2023 è il naturale prosieguo di quanto fatto negli anni precedenti – spiega il delegato di Confcommercio Valdichiana Carlo Umberto Salvicchi – abbiamo lavorato da sempre per il matrimonio tra ristorazione ed eccellenze del territorio. Il turismo amante della qualità e del prodotto locale è il target primario di Cortona".

"Con i nostri mezzi e competenze possiamo garantire produzione, imbottigliamento ma soprattutto tracciabilità del prodotto con le dovute autorizzazioni" ha detto Claudio Salvadori, presidente associazione Frantoiani di Cortona.