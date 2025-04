"Una giornata divisiva?. Solo se sei fascista lo è"

Zucchini, ha festeggiato sobriamente? "Assolutamente sì. Come ogni anno, insieme a tanti compagni e compagne, abbiamo partecipato alla manifestazione a Cortona, che devo dire è stata fin troppo “sobria”"

Pensa che il governo abbia voluto ostacolare la ricorrenza? "Il governo e la destra puntualmente trovano una scusa o delle modalità che ostacolano una celebrazione così importante. Prendiamo ad esempio tutti quei comuni, tra cui anche Cortona, che con la scusa del lutto nazionale per la morte del Papa, hanno deciso per l’ennesima volta di non far suonare e cantare “Bella ciao” in nome di una fantomatica “sobrietà”. Non ci sorprende: ancora oggi la destra ha difficoltà a dichiararsi antifascista e a riconoscere ai partigiani il ruolo fondamentale che hanno avuto".

I suoi coetanei sono consapevoli di cosa significhi il 25 Aprile? "Ho paura che siano poco consapevoli dell’importanza del 25 aprile. E’ fondamentale ricordare il sacrificio che 80 anni fa giovani ragazzi, come noi, hanno compiuto per la costruzione di un mondo libero dalla violenza e dall’oppressione nazifascista. Grazie a loro oggi possiamo vivere in un Paese libero ed è sempre grazie a loro se la dignità dell’Italia è stata riscattata".

E chi dice che è una festa divisiva? "Beh, qui c’è ben poco da dire. Il 25 aprile è divisivo solo se sei fascista. Il movimento partigiano era composto da comunisti, socialisti, azionisti, repubblicani, liberali, cattolici, radicali ecc. Credere che sia la festa soltanto di una parte è ingiusto. Vuol dire essere contro la storia".

Luca Amodio