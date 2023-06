Una festa del fitness a Bibbiena per aiutare l’Emilia Romagna

Arezzo, 20 giugno 2023 – Una festa del fitness con un pensiero solidale verso la situazione di emergenza in Emilia Romagna. La palestra Body House di Bibbiena ospiterà una serata all’insegna dello sport, della socializzazione e della beneficenza con i proventi che saranno devoluti a favore delle persone e delle comunità recentemente colpite da alluvioni e frane, con l’obiettivo di portare un aiuto concreto alla fase di ripartenza.

L’appuntamento, dal titolo “Gym Party Grill”, è in programma dalle 18.30 di giovedì 22 giugno e rinnoverà un tradizionale evento di inizio estate per riunire tutti i tecnici, gli atleti e le società che nell’ultimo anno sono stati impegnati all’interno dello storico centro fitness casentinese inaugurato nel 1991 da Andrea Dalla Ragione e Valentina Fioravanti.

L’evento prenderà il via dalle 18.30 con lezioni all’aria aperta in cui misurarsi tra diverse discipline quali pilates, ginnastica funzionale, mobility, power dance e total body, con allenamenti condotti da un team di professionisti tra personal trainer e dottori in scienze motorie.

L’iniziativa, a partecipazione libera, fornirà la possibilità di provare discipline variegate a seconda degli obiettivi da perseguire, degli attrezzi utilizzati, delle parti del corpo stimolate o dell’intensità, permettendo di vivere una divertente e stimolante esperienza di gruppo. Il vero e proprio appuntamento solidale è fissato per le 20.00 quando lo spazio esterno della Body House ospiterà una cena aperta a tutti con una grigliata i cui proventi saranno donati in sostegno alle necessità dell’Emilia Romagna.

«Questa festa - spiega Dalla Ragione, - è motivata da una triplice finalità. Vuole proporre un’ulteriore occasione di ritrovo e di socializzazione per i trecento tesserati della Body House, vuole essere un’opportunità di promozione per conoscere la ricchezza del fitness con uno speciale allenamento estivo aperto a tutti e, soprattutto, vuole dimostrare la nostra attenzione e la nostra vicinanza alla difficile situazione vissuta nella vicina Emilia Romagna, portando un reale aiuto alla fase di ripartenza».