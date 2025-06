Onori e medaglie l’anniversario dell’Arma. La cerimonia solenne e i militari premiati

AREZZOTre arresti per tentata rapina e 11 provvedimenti restrittivi.Un’operazione che ha portato a disarticolare un sodalizio criminale ben strutturato, dedito alla commissione una serie di delitti contro il patrimonio ai danni di ditte orafe della provincia di Arezzo. Per questo giovedì, in occasione del 211esimo anniversario dell’Arma è stato tributato un "compiacimento" al capitano Murizio Pandolfi, luogotenente Andrea Piccarozzi, luogotenente Tommaso Surico, vice brigadiere Massimo Calvanese, appuntato scelto Stefano Carrai, carabiniere scelto Emilio Barra. E poi encomio semplice al capitano Mirko Panico per la brillante operazione antidroga che ha portato ad undici arresti, 15 provvedimenti cautelari e sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti. E ancora gli apprezzamenti: al comando di Bibbiena, dove il capitano Domenico Gaudio e i suoi collaboratori hanno sventato un grave caso di adescamento online, arrestando un sospetto in procinto di incontrare una minore e sequestrando materiale pedopornografico. A Cortona, l’appuntato scelto Qs Michele Fioroni e il carabiniere scelto Giuseppe Circosta hanno fermato due trafficanti in possesso di quasi due chili di cocaina. A Sansepolcro, dopo un inseguimento rocambolesco, quattro ladri in fuga sono stati arrestati grazie alla prontezza del vice brigadiere Marco Bruzzecchese, vice brigadiere Antonio Sollima, carabiniere scelto Marco Marsilio, carabiniere Alessio Battaglia. Infine, a San Giovanni, il tenente Giovanni Schilleci e il brigadiere capo Qs Gabriele Subiaco hanno fermato tre truffatori che, fingendosi carabinieri, avevano tentato di estorcere denaro a un’anziana.

Ga.P.