Una domenica a tutto Carnevale. Maschere, carri e trenini: la mappa

Tempo di Carnevali per una domenica tra corsi mascherati, carri allegorici e coriandoli. Il Carnevale di Rigutino torna oggi e domenica 23 febbraio dalle 14,30. Oggi si parte con la sfilata dei carri allegorici e alle 15 il corteo storico con musici e sbandieratori di Lucignano, domenica prossima ci sarà l’esibizione degli Sbandati di Ciggiano. Ingresso gratuito. Menzione speciale per il carnevale dei Figli di Bocco a Castiglion Fibocchi che torna oggi e il 23 febbraio con le inconfondibili maschere barocche che animeranno il borgo medievale.

Ad Arezzo non oggi, come annunciato, ma domenica 23 febbraio e 2 marzo torna lo storico Carnevale dell’Orciolaia che quest’anno si sposta dal parco Ducci e torna nel quartiere da dove tutto è partito. L’appuntamento sarà in via Fiorentina a partire dalle 15, per l’evento organizzato appunto dal carnevale aretino dell’Orciolaia con il patrocinio del Comune. Carri, trenini, musica, maschere e animazione torneranno per due domeniche, la prossima e il 2 marzo.

Per il Carnevale dei Bambini del Circolo Artistico di Arezzo con animazione ci sarà da aspettare domenica 2 marzo alle 16,30. Sempre qui sabato 1 marzo alle 2 arriva il Veglione di Carnevale "Le mille e una notte" in collaborazione con il liceo Artistico Piero della Francesca.

Il Carnevale di Sansepolcro torna domenica 23 febbraio con maschere, sfilate e divertimento nel centro storico tra musica e travestimenti per una giornata ricca di appuntamenti imperdibili. Il cuore della festa cambia location a causa dei lavori in corso nella piazza principale, il palco della festa verrà spostato in Viale Armando Diaz. Si parte alle 15, con il ritrovo dei gruppi partecipanti a Porta Romana. Da lì avrà inizio la sfilata lungo Via XX Settembre, che culminerà in Viale Armando Diaz, dove appunto sarà allestito il palco centrale. Alle 16:30, una giuria qualificata procederà alla valutazione dei gruppi mascherati e alla premiazione dei migliori partecipanti. La giornata si concluderà alle 17:30 con una grande festa accompagnata da musica e intrattenimento. Anche quest’anno si rafforza la collaborazione con Anghiari, protagoniste anche le maschere simbolo delle rispettive feste: SenzaBriglie per la città di Sansepolcro e il Sambudellaio per il borgo di Anghiari. Appuntamento con il Carnevale di Anghiari, domenica 2 marzo.

San Giovanni celebra gli Uffizi del Carnevale nelle cinque domeniche precedenti il martedì grasso. Dopo la messa delle 11, per il centro storico cittadino sfila il carroccio con i paggetti in costume accompagnato dal Concerto comunale e dagli sbandieratori seguito dal corteo storico. Al termine della sfilata, nei locali della Basilica, si tiene il ricco pranzo a base di ricette locali e del tipico Stufato alla sangiovannese. Appuntamento oggi e il 23 febbraio con l’Uffizio dell’Industria e Vicariato e il 2 marzo con l’Uffizio delle Donne o della Provvidenza. Nel pomeriggio delle ultime due domeniche infine, sfilano in Corso Italia i carri della Società del Carnevale Sangiovannese con bambini, ragazzi e adulti in costume.

Torna 1, 2 e 4 marzo il carnevale storico della Mea a Bibbiena, tra cambio moneta e un centro storico che tra taverne, strade e gente in costume tornerà al 1337.

Al via oggi la 28° edizione del Carnevale al Boscatello, col patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, la festa torna il 23 febbraio e 2 marzo, sempre dalle 14:30.

Angela Baldi