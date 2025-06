Una camminata speciale. Lungo i sentieri della vallata insieme a ragazzi disabili

PIEVE SANTO STEFANOUna giornata dedicata alla disabilità e alle escursioni per rendere accessibili anche i sentieri della Valtiberina. Nei giorni scorsi, si è tenuta a Pieve Santo Stefano una giornata particolare organizzata dal gruppo Camminatori Pievani, costola della Proloco. Il tutto si è svolto in collaborazione con il gruppo Cai di Rimini e il Team di Maciano-Pennabilli. Durante la mattinata, un foltissimo gruppo di camminatori ha accompagnato lungo il Cammino di Francesco, più precisamente nella tappa dal centro di Pieve Santo Stefano all’Eremo di Cerbaiolo, due ragazzi con disabilità motorie utilizzando la Joelette. L’occasione si proponeva con l’obiettivo di far conoscere la possibilità per tutti di affrontare sentieri nella natura grazie a questo mezzo e alla disponibilità di preziosi volontari che, una volta formati sull’utilizzo della Joelette, si mettono a disposizione di chi ha il desiderio di vivere le bellezze dei paesaggi e della natura che circonda in questo caso la Valtiberina. All’eremo di Cerbaiolo, forti sono state le emozioni per l’omelia durante la Santa Messa celebrata da padre Claudio Ciccillo. "Un ringraziamento particolare agli splendidi volontari di Rimini e Maciano – dicono i membri del gruppo dei Camminatori Pievani – che ci hanno consentito di realizzare questa giornata nella speranza di poterne fare molte altre. Il motto della giornata è stato ‘da soli si va veloci… insieme si va più lontano’. Un messaggio chiaro per questo tipo di attività". Ma nel corso della mattinata è stato lanciato un appello ben preciso. "Siamo alla ricerca di volontari disponibili, in tutta la Valtiberina, per effettuare il corso gratuito per la guida della Joelette".