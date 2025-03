Una biblioteca per bambini con disabilità

Oggi alle ore 17 nella la Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena e nel contesto del Festival del Libro, si terrà un convegno su Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa) a cura di Nadia Sensi coordinatrice di "The @utism helper - zona Casentino" ovvero lo sportello autismo attivo in Casentino. Insieme allo Sportello Autismo ci saranno anche Amicarete, Fondazione Riconoscersi e Associazione Crescere. Il convegno sarà incentrato sulla Caa la Comunicazione Aumentativa Alternativa, un approccio dai vari volti, ma dallo scopo univoco di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale. La Caa è tutto l’insieme di strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico per garantire la comunicazione alle persone che non possono esprimersi verbalmente. Non si propone di sostituire il linguaggio verbale, ma al contrario, in quanto aumentativa, la Caa prevede la simultanea presenza di strumento alternativo e linguaggio verbale orale standard, che si accompagna al simbolo visivamente e oralmente, tramite il supporto del partner comunicativo che la pronuncia ad alta voce. Nadia Sensi, insegnante specializzata nel sostegno e autrice di numerosi testi scientifici e di supporto ai docenti, sta infatti ultimando un testo dedicato a bambini e bambini che hanno bisogni comunicativi complessi. Lo sportello Autismo Casentino da tempo si occupa dell’introduzione di processi inclusivi innovativi, formazione di qualità svolta da specialisti esterni e dedicata a docenti e non solo. Nell’Istituto Alto Casentino, coordinatore capofila dell’iniziativa dello Sportello Autismo, è nata una biblioteca specializzata dove si trovano testi anche dedicati alla comunicazione aumentativa alternativa.

S.F.