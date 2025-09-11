Un vip al cuore della sagra. Dj Fargetta a Montagnano

Il dj Fargetta a Montagnano per la Sagra della Nana 2025. La tradizionale festa di fine estate, giunta alla cinquantatreesima edizione, sarà da giovedì 18 a domenica 21 settembre e da giovedì 25 a domenica 28 settembre quando nel piccolo paese della Valdichiana verrà rinnovato un format ormai consolidato e apprezzato dove la proposta gastronomia sarà abbinata a occasioni di intrattenimento, divertimento e svago per tutte le età.

Tra i momenti più attesi rientra la serata-evento alle 22 di venerdì 19 settembre dove sarà possibile ballare con la musica di uno dei più amati disc jockey, produttori discografici e conduttori radiofonici del panorama nazionale: Mario Fargetta, noto anche come Get Far e come anima del Deejay Time di Radio Deejay. L’appuntamento trasformerà la piazza di Montagnano in una grande discoteca a cielo aperto, con atmosfere cariche di energia, emozioni e suggestioni per riportare nel cuore degli anni d’oro della dance italiana e internazionale.

La serata con Fargetta, a ingresso libero e gratuito, rappresenta il cuore delle proposte strutturate dallo Spazio Enjoy della Sagra della Nana. Il programma di dj set ed eventi rivolti anche per i più giovani prevederà l’Opening Party con Alessandro Cencini insieme a Mattia Veltroni di giovedì 18 settembre, la serata Old School Royalty con Gianluca Ghezzi e Francesco Irrera di sabato 20 settembre e lo Special Sunday Sound con dj Pax & Aix di domenica 21 settembre, poi sono previsti la Tropic Night di giovedì 25 settembre, la Underground Ritual di venerdì 26 settembre, i ritmi reggaeton, R&B, trap e hip-hop di Nanacita di sabato 27 settembre e la conclusione del Closing Night di domenica 28 settembre.

Un parallelo cartellone permetterà di ballare in piazza con la musica delle grandi orchestre-spettacolo italiane che porteranno tradizione e coinvolgimento a Montagnano, arricchendo la Sagra della Nana con sonorità popolari capaci di unire generazioni diverse e di creare un’atmosfera di festa condivisa. I balli saranno aperti venerdì 19 settembre con l’orchestra Roberto Polisano e proseguiranno sabato 20 settembre con l’orchestra Omar Codazzi, domenica 21 settembre con l’orchestra Ritmika Band, venerdì 26 settembre con l’orchestra Renzo Biondi, sabato 27 settembre con l’orchestra Matteo Tarantino e domenica 28 settembre con l’orchestra Federico Verreschi.

Il filo conduttore di ognuna delle otto serate sarà rappresentato, come tradizione, dalla valorizzazione del “buon mangiare” della tradizione della Valdichiana con piatti tipici della cucina toscana.