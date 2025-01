Arezzo, 16 gennaio 2025 – Un progetto di fitness per rimettere in forma la terza età. La palestra Body House di Bibbiena ha strutturato un percorso rivolto esclusivamente ad anziani e pensionati che, sintetizzando oltre trent’anni di esperienza nella preparazione fisica e motoria, trova il proprio cuore in un programma di allenamento finalizzato a promuovere il movimento, il benessere e la salute con l’avanzare dell’età.

Il valore anche sociale di questa iniziativa è confermato dal patrocinio del Comune di Bibbiena che certifica l’apprezzamento e il sostegno nei confronti di un’attività che prenderà il via dal mese di febbraio e che proporrà inizialmente trenta giorni di lezioni gratuite in cui toccare con mano i benefici del progetto.

Tra i maggiori impegni della Body House rientra la promozione del fitness in tutte le condizioni e a tutte le età, con la consapevolezza dei benefici anche negli utenti con più di sessantacinque anni per favorire una vita in movimento necessaria per prevenire numerose patologie, per migliorare la circolazione, per contrastare i rischi di sovrappeso, per mantenere attive le capacità del corpo e per rinforzare l’apparato cardiocircolatorio, respiratorio, articolare e muscolare.

L’attività motoria nella terza età, inoltre, è caratterizzata da una forte funzione sociale dal momento che stimola la socializzazione e l’aggregazione, fronteggiando le sempre più frequenti situazioni di solitudine e isolamento, ma rappresenta anche un veicolo per migliorare l’umore, l’autostima e la sicurezza nei propri mezzi.

I percorsi proposti agli “over65” saranno strutturati in seguito al confronto e allo scambio di competenze tra i professionisti di diversi settori del team della Body House che permetteranno di condurre un allenamento personalizzato a seconda degli obiettivi da raggiungere e delle condizioni fisiche e motorie di ogni persona.

«Il fitness ha il doppio pregio di essere inclusivo e partecipativo - spiega il personal trainer Andrea Dalla Ragione, fondatore nel 1991 della Body House insieme alla dottoressa Valentina Fioravanti, - perché permette veramente a tutti di perseguire il benessere, senza preclusioni collegate all’età e alla condizione fisica.

Queste caratteristiche sono alla base del nostro nuovo progetto che sarà anticipato da un intero mese di lezioni gratuite finalizzate a mettere in movimento il corpo, a provare gli allenamenti e a toccare con mano i primi benefici dello svolgimento di questa attività per il fisico e per la mente».