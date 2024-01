"Un presepe da Guinness dei Primati nella città di Piero"

"Vogliamo portare la città di Piero della Francesca nel Guinness dei Primati e ci rendiamo disponibili, in collaborazione con l’amministrazione comunale, a realizzare il presepe più grande d’Italia; mi rendo conto che si stia parlando di un’opera faraonica, ma se riusciamo a programmare e non improvvisare è alla nostra portata, per Sansepolcro sarebbe una vetrina italiana di assoluto rilievo". Così Domenico Gambacci (nella foto), presidente dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, che da sempre organizza la mostra di arte presepiale, precisando che le carte in regola ci sono, ma che occorre iniziare a lavorare per tempo. "Una manifestazione che è cresciuta tantissimo – aggiunge il sindaco Fabrizio Innocenti – e l’amministrazione dovrà fare ancora di più nella prossima edizione per renderlo un appuntamento di carattere nazionale. Ho visto delle cose bellissime, un grazie agli organizzatori perché, avendolo seguito direttamente, sono al corrente del lavoro che c’è dietro ad un evento di questo tipo".

C.R.