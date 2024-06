Un murale che segna la conclusione della campagna di crowdfunding

Al Cinema Eden di Arezzo va in scena lo spettacolo più bello. Non è un film, anche se merita lo spazio di un grande "schermo", ma è l’ultimo atto della fortunata campagna di crowdfunding "Non ci resta che piangere" iniziata il 20 ottobre 2022 che ha permesso all’ultima sala cinematografica nel centro storico di Arezzo di continuare la propria programmazione. Tra le ricompense proposte ai donatori da Officine della Cultura, la cooperativa curatrice della campagna e, dal 2015, responsabile delle sale dell’Eden, vi era infatti le realizzazione di un murale che, proprio in questi giorni, sta prendendo forma e colore.

Giunge così a compimento un percorso lungo e artisticamente vivace che ha impegnato gli studenti del Liceo Artistico di Arezzo nella realizzazione dei bozzetti dedicati al murale, tra i quali si è scelto di realizzare quello capace di rappresentare con maggior forza l’idea della campagna di raccolta fondi e della sua felice conclusione. Bozzetti che sono attualmente visibili nell’atrio del Cinema Eden, a dimostrazione della creatività di una generazione nativa digitale con un rapporto ancora molto forte con il cinema della propria città. Ben lo ha raccontato il prof. Gerardo Gallifoco in occasione dell’apertura della mostra nei giorni del festival Officine Social Movie, altro appuntamento che lega al Cinema Eden agli studenti del Liceo: "Il progetto di street art all’Eden prevede una decorazione parietale che sarà realizzata da un gruppo di studenti nell’ambito di uno stage di tirocinio di lavoro. Mi fa piacere segnalare il nome della vincitrice, Sara Ranieri, facendo presente che la realizzazione dell’opera, attraverso un cantiere che si svolgerà dal 3 al 22 giugno, sarà una sfida, anche perché la superficie è grande". Al di là dell’aspetto grafico e pittorico, pur rilevante, il murale sarà l’occasione per Officine della Cultura per dare il meritato riconoscimento ai tanti che, nel momento più difficile, hanno deciso di sostenere il cinema con un impegno economico.