"Un mondo nel rubinetto". Nuove Acque in campo al fianco dei partecipanti

"Nuove Acque aderisce con entusiasmo al Campionato di Giornalismo - dichiara l’amministratore delegato Francesca Menabuoni - con l’obiettivo di coinvolgere tanti giovani studenti sulle tematiche che più stanno a cuore all’azienda. Da sempre lavoriamo per valorizzare l’acqua come risorsa vitale e da anni abbiamo messo in campo molti progetti di educazione ambientale rivolti agli studenti. Pensiamo ai percorsi formativi di ’Accadueò’ e ’Plastic Free’, con i quali spieghiamo il processo di potabilizzazione dell’acqua e promuoviamo scelte consapevoli e ecosostenibili tra le nuove generazioni. Quest’anno i due progetti vedono la partecipazione di 2.600 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado".

Quali temi vorreste che affrontassero i giovani giornalisti ?

"Vorremmo vedere approfonditi gli aspetti ai quali dedichiamo tante energie e investimenti. Il tema della dispersione dell’acqua è uno di questi. Le perdite idriche sono un fenomeno che Nuove Acque contrasta con grandissimo impegno e i risultati ci confortano, confermando che abbiamo il più basso livello di tutta la Toscana per le perdite d’acqua nella rete. Vorremmo parlare anche dei comportamenti ecosostenibili che ognuno di noi, tutti i giorni, può adottare. Bere l’acqua del rubinetto e portarla con sè nelle borracce al posto delle inquinanti bottigliette di plastica. Ma anche un uso più consapevole dell’acqua nelle attività domestiche per prevenire gli sprechi".

Cosa scopriranno?

"Che dietro a un gesto scontato come aprire un rubinetto, si nasconde un mondo fatto d’innovazione tecnologica e investimenti economici per decine di milioni di euro ogni anno. Ma soprattutto la passione di chi lavora per far arrivare nelle case la migliore acqua possibile salvaguardando l’ambiente e valorizzando il territorio".