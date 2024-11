Un mese dedicato alla prevenzione dell’influenza nelle Farmacie Comunali

Arezzo, 15 novembre 2024 – Un intero mese dedicato alla prevenzione dell’influenza nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Da sabato 16 novembre a lunedì 16 dicembre, le otto farmacie di città e frazioni saranno sede di una campagna di informazione finalizzata a sensibilizzare e consapevolizzare sulle piccole attenzioni quotidiane necessarie per arginare le più comuni patologie collegate all’arrivo delle basse temperature.

Questa iniziativa di educazione alla salute rinnoverà il ruolo dei farmacisti al servizio dei cittadini attraverso la previsione di consulenze gratuite e personalizzate dove verranno condivisi i diversi rimedi utili per mantenere il benessere in autunno e in inverno, con particolare riferimento soprattutto verso l’influenza che colpisce prevalentemente nel periodo tra novembre e marzo con sintomi di durata variabile quali febbre, raffreddore, mal di gola, tosse e disturbi intestinali.

Un’importante azione può essere svolta in ottica di prevenzione, a partire dal sottoporsi ogni anno alla vaccinazione antinfluenzale come prima forma di protezione e di riduzione dei casi di contagio.

I rischi di virus stagionali possono poi essere ridotti attraverso una corretta alimentazione, un sano stile di vita e un’integrazione naturale per sostenere le diverse funzionalità dell’organismo e per innalzare le difese immunitarie, fino ad arrivare ai benefici della fitoterapia per valorizzare le proprietà benefiche di erbe officinali e piante medicinali.

Piccole pratiche quotidiane per prevenire l’influenza richiedono di detergere spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone, di ripararsi la bocca e il naso in caso di tosse e starnuti, di evitare di toccare occhi, naso e bocca che configurano vie di entrata dei virus e di restare a casa ai primi sintomi.

Sull’esito positivo della malattia, infine, è determinante anche il mettere in atto un’automedicazione responsabile attraverso i giusti farmaci per attenuare i sintomi, seguendo l’andamento della patologia e consultando il medico in caso di durata superiore ai quattro o cinque giorni.

«L’influenza stagionale è una patologia da non sottovalutare e da conoscere - spiega il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, - perché può portare complicanze soprattutto in soggetti a rischio quali anziani, fragili e bambini.

Questa iniziativa vuole essere un invito a informarsi e a rivolgersi ai professionisti delle otto farmacie per avere consigli utili per farsi trovare preparati all’abbassamento delle temperature e all’arrivo del virus influenzale».