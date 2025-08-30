Un Max Giusti spumeggiante. Show stasera a Sansepolcro

Un Max Giusti in versione inedita quello che calcherà stasera il palco del Berta Music Festival a Sansepolcro con il suo spettacolo Bollicine. "È un onore per me portare lo spettacolo ‘Bollicine’ nella meravigliosa cornice di Sansepolcro, un paese incredibile che racchiude dentro di sè opere meravigliose come la Resurrezione di Piero della Francesca, ma anche di colleghi come Valentina Lodovini" ha detto Max Giusti inviando un caloroso messaggio agli organizzatori.

Dopo Cristiano De Andrè, saranno infatti Max Giusti stasera e Alex Britti lunedì, i prossimi assi dell’edizione 2025 di Berta Music Festival, in programma in piazza Torre di Berta. Alla regia dell’evento l’associazione "I Citti del Fare". Il cartellone prevede la presenza stasera di Max Giusti con "Bollicine" questo il titolo dello spettacolo nato da cinque anni di riflessione e scrittura, un vero e proprio concentrato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato.

Con questo spettacolo Max Giusti vuole "stapparsi" e tirare fuori tutta la sua energia dicendo le cose senza filtri. All’apice della sua maturità personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli superati ed essere un volto tv quando tutti guardano solo le serie. Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porterà l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto in realtà non è mai esistita.

Non mancheranno le recenti parodie che sono già diventate un cult e che lo hanno reso un volto sempre più celebre. Toccherà poi ad Alex Britti lunedì 1 settembre. Domani, spazio invece a ‘Canzonissima’, e la Sestosenso band. Biglietti su TicketSMS.

