De André, Max Giusti e Alex Britti. Tris d’assi per il Berta Music Fest

Il conto alla rovescia è partito. Sono Cristiano De Andrè, Max Giusti e Alex Britti tra gli assi che calerà l’edizione 2025 di Berta Music Festival, in programma da venerdì 29 agosto a lunedì 1 settembre a Sansepolcro. Così dopo Edoardo Bennato e Max Gazzè l’anno scorso, la rassegna estiva è pronta a sfoderare un nuovo tris di artisti super popolari. Alla regia dell’evento l’associazione "I Citti del Fare". Il cartellone prevede la presenza di De Andrè il 29 agosto,a seguire ci sarà Giusti il 30 e Britti il primo settembre nello scenario di piazza Torre di Berta. Domenica 31, spazio ancora una volta a ‘Canzonissima’, lo spettacolo di carattere locale che costituisce un’opportunità di esibirsi per i cantanti del posto, con il contributo della Sestosenso band. Con "De Andrè canta De Andrè": Cristiano, cantautore e polistrumentista figlio del grande Fabrizio, riproporrà le più celebri canzoni del padre, entrato di diritto nella storia musicale italiana. "Bollicine" è invece il titolo dello spettacolo di un Max Giusti in versione inedita. Cinque anni di riflessione e scrittura hanno dato vita a "Bollicine", un vero e proprio concentrato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Con questo spettacolo Max Giusti vuole "stapparsi" e tirare fuori tutta la sua energia dicendo le cose senza filtri. All’apice della sua maturità personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli superati ed essere un volto tv quando tutti guardano solo le serie. Toccherà poi ad Alex Britti artista oltre trent’anni di carriera e brani inconfondibili come ‘La vasca’ e ‘7000 caffè’,è capace di viaggiare fra rock, blues e funk assieme alla sua chitarra. Biglietti su TicketSMS.