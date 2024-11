Un libro di storie. Web e violenza sulle donne

Sarà presentato venerdì alle ore 11 nella sala del consiglio comunale di Cortona il libro "Storie di ordinaria violenza digitale sulle donne" A presentarlo ci penserà Vanessa Isoppo, autrice insieme a Lara Ghiglione del volume edito da Futura Edizioni che approfondisce ed esemplifica quello che ad oggi è il principale canale di propagazione del fenomeno criminale. È infatti la rete, con le sue App e i suoi canali, ad essere il luogo prediletto dagli autori di questi reati quale contesto per oltraggiare e molestare le loro vittime. L’iniziativa è stata voluta dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune con la collaborazione dell’assessorato all’Istruzione e degli istituti scolastici, il patrocinio di Pronto donna (Centro antiviolenza) e della Provincia di Arezzo. L’appuntamento vedrà il coinvolgimento delle scuole e con la possibilità di partecipazione aperta alla cittadinanza. "Il Comune di Cortona insieme al Centro antiviolenza e a tutti gli operatori della rete - dichiara Lucia Lupetti, assessore alle pari opportunità - è in prima linea nel contratto di questo fenomeno. Questa occasione ci dà l’opportunità di lavorare anche sul fronte dell’educazione e della prevenzione". Vanessa Isoppo è psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia dell’approccio centrato sulla persona, in problemi e patologie alcol-correlate e in scienze criminologico-forensi. È anche docente di psicologia generale all’Università di Genova.