"Un inverno da fiaba" letture e atelier alla Casa sull’Albero

Proseguono gli appuntmenti di "Un inverno da fiaba" alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Sabato 11 febbraio alle 10 ci sarà Piccoli molto piccoli, piccolissimi. Esplorazioni nel mondo dei libri per bambini da 18 a 36 mesi, su prenotazione costo 7 euro bambini più genitori. Sabato 25 febbraio alle 17 torna invece Tre storie e una tazza di the speciale Altre danze in collaborazione con l’Associazione Sosta Palmizi: appuntamento con "In mezzo alle fiabe", letture per bambini dai 3 anni, su prenotazione costo 7 euro. Sabato 4 marzo tornano Le officine della carta a cura di Ilaria Gradassi con "Casa di Fiaba". Un atelier per immaginare le case delle fiabe costruendo ed esplorando pagine-stanza tra sogno e realtà. Si svolgerà alle 16,30 dai 6 anni e dalle 18 dai 3 ai 5 anni con i genitori su prenotazione costo 10 euro. Sabato 11 marzo alle 10 sarà riproposto "Piccoli, molto piccoli, piccolissimi" esplorazione del mondo dei libri per bambini da 18 a 36 mesi su prenotazione. Sabato 18 marzo Le officine della carta a cura di Ilaria Gradassi propone "A sbagliare le storie",atelier per immaginare nuovi modi di raccontare le fiabe ispirato a Rodari alle 16,30 dai 6 anni e alle 18 da 3 a 5 anni, info 057527186.