La Fiera ricomincia da tre. Maxi edizione fino a lunedì

AREZZOTre giorni di Fiera Antiquaria che saranno tre giorni di festa. Il 57esimo compleanno dell’antiquariato aretino si festeggia in grande, con l’edizione di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno che si allungherà fino a lunedì 2, giorno della Festa della Repubblica. Un lungo weekend che andrà ben oltre il tradizionale mercato antiquario: la città si animerà con visite guidate, concerti, performance teatrali, mostre e installazioni artistiche, tutte all’insegna della bellezza e della cultura Made in Arezzo. "Una tre giorni da non perdere- commenta l’assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour, Simone Chierici- che speriamo sappia rendere indimenticabile il soggiorno di chi sceglie di venirci a visitare".

Tra le novità, la visita guidata alla riscoperta di Piazza Grande, che accompagnerà i visitatori dentro il piccolo Corridoio Vasariano, ora riaperto al pubblico, il Museo dell’Oro, le sale del Palazzo di Fraternita e la Casa della Musica. Il tour include anche l’ingresso gratuito a Casa Petrarca e al Museo della Giostra, con prenotazione sul portale Discover Arezzo.

Visite guidate nella bella cornice di Piazza Grande, ma anche mostre e laboratori. Nel chiostro della Biblioteca saranno protagonisti gli Urban Sketchers – artisti internazionali che disegneranno dal vivo scorci della città – affiancati dal collettivo Cenacolo degli Artisti che accoglierà i bambini con laboratori e dimostrazioni dal vivo di disegno.

Arezzo torna poi a vestirsi di charme con la nona edizione dei Dandy Days in coincidenza con la Fiera Antiquaria, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’eleganza d’altri tempi che trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto per l’estetica e il fascino del vintage. Spazio anche alla tradizione aretina con i Musici e gli Sbandieratori della Giostra del Saracino, che faranno il loro ingresso in Piazza Grande rispettivamente sabato alle 16 e domenica alle 11. Si arriverà quindi a domenica 1 giugno con il tradizionale Concerto del Mezzogiorno organizzato dalla Fraternita dei Laici dalle finestre e sulla terrazza del palazzo che affacciano su Piazza Grande, e con tre spettacoli nel chiostro della Biblioteca, al gran finale con cabaret, swing e pop. In serata, all’Auditorium Caurum Hall, si terrà invece il concerto per la Festa della Repubblica con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.